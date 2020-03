Fünf mal 16 Kandidaten in Rattelsdorf

Seit 2005 wird in Rattelsdorf der Bürgermeister "zwischen den Wahlen" gewählt, zuletzt Bruno Kellner für 2017 bis 2023. Am kommenden Sonntag geht es also um den Gemeinderat. Wie vor sechs Jahren treten CSU, SPD, Vereinigtes Umland (VU) und Ebinger Liste an. Neu im Rennen um die 16 zu vergebenden Gemeinderatssitze ist die Liste Rattelsdorfer Zukunft (RatZ), nicht mehr dabei ist die Christliche Wählerunion (CWU). hak