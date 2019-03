Fünf Männer schlagen auf 27-Jährigen ein

Die Polizei wurde zu einer üblen Schlägerei nach Eltmann gerufen. In der Landrichter-Kummer-Straße waren vor einer Gastwirtschaft am späten Dienstagabend (22.40 Uhr) ein 27-Jähriger und fünf Männer in Streit geraten. Die Männer schlugen und traten zu fünft auf den 27-Jährigen ein. Eine 30-Jährige warf sich schützend über ihn und wollte helfen, wurde aber von den fünf Angreifern heruntergezogen. Danach entfernten sich die unbekannten Täter. Der 27-Jährige kam leicht verletzt mit blutiger Lippe und Nase ins Krankenhaus Haßfurt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Telefon 09521/9270.