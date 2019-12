Fünf Konzerte

Die Staatsbad Philharmonie Kissingen unter der Leitung von Burghard Toelke gibt Weihnachtskonzerte unter dem Motto "Christmas in Kissingen": Am 24. , 25. und 26. Dezember findet ab 10.30 Uhr ein Konzert mit weihnachtlichen und gemischten Werken in der Wandelhalle statt. Die ukrainische Sopranistin Yulia Shynal begleitet das Orchester. Am 25. und 26. Dezember finden ab 15.30 Uhr zwei unterschiedliche Konzerte mit Werken aus der Zeit von Marlene Dietrich in der Wandelhalle statt. Als Sopranistin ist jeweils Anja Gutgesell (Foto) zu Gast. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie Tageskasse. Foto: Falk von Traubenberg