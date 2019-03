Fünf junge Kater suchen ein Zuhause

Der Tierschutzverein Kronach sucht ein Zuhause für die vier jungen Katzenbrüder Carlo, Camillo, Claudio und Clemens sowie deren gleichaltrigen Kumpel Pit. Diese wurden nicht in liebevollen Familien, sondern freilebend in Dörfern geboren. Tag für Tag mussten sie ums Überleben kämpfen. Ihre Erfahrungen mit Menschen erstrecken sich auf Fußtritte und böse Worte, mit denen sie verjagt wurden. Deshalb sind sie sehr scheu. Anfassen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Sobald man einen bestimmten Abstand unterschreitet, legen sie die Ohren an, fauchen und ergreifen die Flucht. Ihr schützendes Plätzchen verlassen sie nur, wenn niemand in der Nähe ist. Eine Vermittlung als Familienmitglieder ist somit schwierig.

Der Tierschutzverein sucht deshalb händeringend einen katzenfreundlichen Bauern- oder Reiterhof oder Familien mit Garten und einer Scheune. Carlo, Camillo, Claudio, Clemens und Pit brauchen nichts weiter als einen warmen und trockenen Schlafplatz und Futter.

Zwar ist es nicht nötig, dass alle fünf gleichzeitig vermittelt werden, aber mindestens zwei sollten schon zusammenbleiben dürfen, damit sie in einer fremden Umgebung wenigstens einen vertrauten Kumpel um sich haben. Mit anderen Katzen verstehen sich alle fünf sehr gut.

Carlo, Camillo, Claudio, Clemens und Pit sind allesamt kastriert, so dass es keinen weiteren unerwünschten Nachwuchs geben kann. Der Tierschutzverein würde für sie auch keine Vermittlungsgebühr, sondern nur eine freiwillige Spende verlangen. Wer hat ein Herz und schenkt ihnen ein Leben in Freiheit mit Versorgung? (Tierschutzverein Kronach Ottenhof 2, Telefon 09261/20111, E-Mail: tsvkc@gmx.de, Internet www.tierheim-kronach.de)? red