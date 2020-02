Fünf Gemeinden planen Ferienprogramme

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern mit den drei Kommunen Ebern, Pfarrweisach und Rentweinsdorf sowie die beiden Gemeinden Maroldsweisach und Untermerzbach planen Ferienprogramme für die kommenden Ferien.

Die Betreuer der Arbeiterwohlfahrt haben schon viele Ideen, was sie mit den Kindern unternehmen können. Die Buben und Mädchen können sich auf abwechslungsreiche Tage mit Ausflügen, Wanderungen, Basteln und Spielen freuen.

Das Ferienabenteuer wird für die Oster-, Pfingst- und Sommerferien angeboten. So haben berufstätige Eltern die Möglichkeit, beruhigt zur Arbeit zu gehen. Unterstützt wird das Ferienabenteuer durch Unternehmen, deren Mitarbeiter-Kinder das Programm verbilligt nutzen können. Das Ferienabenteuer findet im Betreuungsgebäude, Am Bahnhof 1, in Ebern statt. Für die Osterferien sind Anmeldungen bis 23. März möglich (www.ferienabenteuer.ebern.de).

Weitere Auskünfte geben Christine Thomann (christine. thomann@ebern.de) und Michaela Elflein (ferienabenteuer @awo-ebern.de). red