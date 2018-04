Fünf FSV-Tore nach der Pause

Das Spitzentrio der Kreisliga Bamberg blieb am Sonntag ohne Sieg: Spitzenreiter FSV Buttenheim kam in Burgebrach über ein 0:0 nicht hinaus, der Verfolger, die SpVgg Stegaurach, musste sich in Stappenbach mit einem 2:2 begnügen. Der SV Zapfendorf verlor bei den Harnsbachern mit 1:3. Den höchsten Sieg feierte der FSV Unterleiterbach mit dem 6:0 gegen Hirschaid. Mit dem 2:0-Sieg über das abgeschlagene Schlusslicht aus Naisa kletterte die DJK Gaustadt auf einen Nichtabstiegsplatz.



SV DJK Tütschengereuth -

TSV Schlüsselfeld 2:2

Die Schlüsselfelder hatten den besseren Start und gingen nicht unverdient durch Rzedkowski in Führung (17.). Danach drückte die DJK auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere gute Einschussmöglichkeiten. Auf der anderen Seite vergaben die Gäste zunächst eine "Hundertprozentige", bevor Wasowicz einen missglückten Abwehrschlag kaltblütig mit dem 0:2 bestrafte (35.). In Hälfte 2 fand die DJK lange Zeit keine Mittel gegen die tief stehende TSV-Mannschaft. Als niemand im Tütschengereuter Lager mehr so recht an eine Wende glaubte, gelang Johannes Ries nach schöner Schuster-Flanke doch der 1:2-Anschlusstreffer (81.). Und prompt fiel auch noch der Ausgleich, als Benedikt Schuster einen vom Torwart abprallenden Ball zum umjubelten 2:2 über die Linie drückte (85.).



SC Reichmannsdorf -

SpVgg Rattelsdorf 1:1

Bereits in der 3. Min. hatte der Reichmannsdorfer Sven Wenzel per Volleyschuss die Chance zur Führung. Auch Maximilian Rehheuser scheiterte im Anschluss an eine Ecke nur knapp (13.). Doch auch die Rattelsdorfer trugen das Ihre dazu bei, dass sich ein intensives Spiel entwickelte. Nach einer halben Stunde brachte Spielertrainer Klaus Grütze, der nach einer Ecke per Kopf erfolgreich war, den SCR in Führung. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn gelang Nico Imhof der Ausgleich für die Rattelsdorfer. Beide Mannschaften suchten nun die Entscheidung, vergaben aber ihre Möglichkeiten.



TSV Burgebrach -

FSV Buttenheim 0:0

Der Tabellenführer aus Buttenheim war in der ersten Hälfte klar spielbestimmend, versäumte es jedoch, aus den klaren Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Großes Glück hatte der TSV in 30. Min., als nach einem katastrophalen Querpass in der eigenen Hälfte der Gästestürmer T. Topcu alleine vor Schlussmann P. Spey nur den Innenpfosten traf. Die Heimelf tat sich schwer im Spielaufbau, die wenigen Aktionen nach vorne verliefen völlig harmlos. Zu Beginn des zweiten Abschnittes bot sich den Zuschauern ein völlig anderes Bild. Plötzlich setzte Burgebrach den Phönix mächtig unter Druck. Ab Mitte der zweiten Hälfte fing sich Buttenheim wieder. In der 67. Min. vergab der eingewechselte A. Elshani eine Riesenmöglichkeit zur Führung. Nochmals Riesenglück hatte der TSV in der 83. Min., als P. Sulewski mit seinem Schuss aus halbrechter Position wiederum nur den Innenpfosten traf. Der Burgebracher M. Giehl köpfte in der 88. Min. unbedrängt aus kurzer Entfernung den Ball in die Arme von Torhüter M. Stark.

FSV Unterleiterbach -

TSV Hirschaid 6:0

Die Hirschaider hatten keine einzige zwingende Torchance, zu überlegen waren die Unterleiterbacher. Zillig köpfte nach einer mustergültigen Flanke von Epp unhaltbar zum 1:0 ein. Bis zur Pause hatte der FSV zahlreiche Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel köpfte Eichhorn eine Flanke von Schneider zum 2:0 ein. Bayer bediente den mitgelaufenen Zillig, dessen Zuspiel netzte wiederum Eichhorn zum 3:0 ein. Einen Freistoß von Ambross vollendete Zillig per Flugkopfball zum 4:0. Das 5:0 legte erneut Ambross auf, diesmal war es Bayer, der die Kugel einschob. Das schönste Tor des Tages erzielte Eichhorn, der den Ball über den herauseilenden Torwart lupfte.



DJK Gaustadt - ASV Naisa 2:0

Die Teutonen begannen wie immer zu Hause mit viel Drang auf das gegnerische Gehäuse. Sebastian Baum überlupfte gekonnt den herauslaufenden Moritz Bayerlipp und brachte die Gaustadter in Führung (20.). Der ASV Naisa stand tief in der eigenen Hälfte, setzte auf Konter und kam kurz vor der Pause einige Male mit gefälligen Aktionen auf das von Matthias Kühhorn gehütete Tor. Nach der Pause war der ASV Naisa darauf bedacht, den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 58. Min. passte der Freistoß von Andreas Mikitow: Aus 21 Metern setzte derGaustadter das Leder links oben zum 2:0 in die Maschen. In der 78. Min. parierte Kühhorn einen Foulelfmeter von Felix van Dun.



ASV Sassanfahrt -

SC Kemmern 3:2

Der ASV Sassanfahrt hat nach hartem Kampf drei wichtige, aber schmeichelhafte Punkte eingefahren. Der SC Kemmern begann druckvoll und belohnte sich nach zehn Minuten. Görtler schob einen von Schorr unterlaufenen Flankenball zum 0:1 ein. Thomas Schreiner fasste sich ein Herz, sein Flachschuss aus rund 18 m wurde vom Gästetorwart genau vor die Füße von Meixner geklärt, der nach 20 Minuten zum 1:1 abstaubte. Wieder Görtler brachte den Gast nach 58 Minuten erneut in Führung, Bergmann hatte sich zuvor stark am rechten Flügel durchgesetzt. Nur fünf Minuten später hätte der Gast sogar auf 1:3 erhöhen können, Benoit scheiterte allerdings alleine vor dem Tor an Schorr. Dann schlug die Stunde von Pascal Römer: Nach Foul an Merckel egalisierte er per Foulelfmeter zum 2:2 in der 70. Min. Nach starkem Solo von Schreiner, der von der linken Torauslinie zurücklegte, sorgte Römer per Direktabnahme in der 87. Min. gar für den Siegtreffer des ASV.



DJK Stappenbach -

SpVgg Stegaurach 2:2

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams neutralisierten sich zunächst im Mittelfeld. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel brachte Mario Meth die Stappenbacher in Führung, als er aus 18 Metern per Direktabnahme traf. In der Pause wechselte Stegaurach offensiv. Der Ausgleich fiel in der 48. Min. Nach einem langen Einwurf ließ Torwart Kaiser die Kugel fallen, Keiling schaltete am schnellsten und schob ein. Doch Stappenbach schlug zehn Minuten erneut zurück. Matthias Hesse jagte einem Rückpass zum Auracher Keeper hinterher, so dass dieser ihn anschoss und der Ball zum 2:1 ins Tor kullerte. In der Schlussphase warf Stegaurach alles nach vorne und agierte viel mit hohen Bällen. Einer dieser weiten Bälle wurde von der DJK Hintermannschaft zu kurz abgewehrt, fiel Linzner vor die Füße, der aus 20 Metern mit einem sehenswerten Schuss zum 2:2 traf.



SV Ober-/Unterharnsbach -

SV Zapfendorf 3:1

Den Gastgebern gelang gegen den Tabellendritten bereits nach 13 Minuten der Führungstreffer, den Patrick Braun erzielte. Drei Minuten vor der Pause erhöhte Patrick Aumüller auf 2:0. Die Zapfendorfer blieben auch nach dem Seitenwechsel im Angriff glücklos. Der bereits vor der Pause eingewechselte Christoph Metzner machte mit dem 3:0 in der 72. Min. alles klar. Den enttäuschenden Gästen gelang in der Nachspielzeit noch das 1:3 durch Florian Freitag. MP/red