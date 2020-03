Fünf Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt

Fünf Fahrzeuge waren am Sonntag gegen 13.30 Uhr an einem Unfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg beteiligt. Etwa zwei Kilometer nach der Ausfahrt Erlangen-West übersah ein 21-Jähriger im Rückreiseverkehr das Stauende. Er fuhr auf das vor ihm zum Stehen gekommene Fahrzeug mit solcher Wucht auf, dass dieses in die nächsten beiden Fahrzeuge im Stau geschoben wurde. Ein weiteres Fahrzeug fuhr durch die Trümmerteile und wurde dabei beschädigt. Der Verursacher und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, außerdem drei Personen in den anderen involvierten Fahrzeugen. Von den hier fünf Verletzten wurden zwei Personen mit mittelschweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Verkehr konnte während der Räumarbeiten nur auf dem Seitenstreifen vorbeigeleitet werden. So kam es zu einem Rückstau mit bis zu zehn Kilometern Länge. pol