Fünf Bewerber

Fünf Bewerbungen für die Chefarztstelle der Kardiologischen Abteilung des Klinikums seien eingegangen, erklärte Regiomed-Krankenhausdirektorin Eva Gill am Dienstag. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Übergangsweise leite die Coburger Kardiologin Caroline Kleinicke die Klinik. Sie werde so lange bleiben, bis ein neuer Chefarzt seinen Dienst antrete. Der bisherige Chefarzt, Dr. Erich Dünninger, geht Ende 2018 in den Ruhestand. Dessen Stellvertreter, Dr. Jiangtao Yu, erklärte Regiomed auf Anfrage dieser Zeitung, habe die Klinik aus persönlichen Gründen verlassen. Er ging nicht, weil ihm eine Fachsprachliche Prüfung fehlte. Diese sei nur für ausländische Ärzte zum Erlangen der Approbation erforderlich. Dr. Yu sei deutscher Staatsbürger und musste sie nicht nachweisen. ME