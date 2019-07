Fünf Bamberger stellen sich der Hitzeschlacht in Posen

Im Rahmen des Super- League-Triathlons in Posen gingen fünf Mitglieder des Vereins Böhnlein Sports Bamberg mit rund 750 anderen Athleten an den Start. Neben Yvonne Schneider, einer Mitteldistanz- Debütantin, standen noch Holger Link, Bernd Scherer, Uwe Klein und Carsten Unger an der Startlinie.

Maximaltemperaturen von 38 Grad zwangen den Veranstalter dazu, das Rennen in allen Disziplinen um 25 Prozent zu verkürzen, um die Gesundheit der Athleten nicht zu gefährden. Aufgrund der Hitze entschieden sich die fünf Bamberger, ohne Neoprenanzug die Schwimmstrecke in Angriff zu nehmen.

Schnelle Radstrecke

Gemäß der gemeldeten Schwimmzeiten ging zunächst Link auf die nun nur noch etwa 1,4 Kilometer lange Schwimmstrecke, gefolgt von Scherer, bevor Klein, Schneider und Unger gemeinsam ins Wasser sprangen. In dieser Reihenfolge ging es auch aufs Rad. Die auf 67,5 Kilometer reduzierte Radstrecke verlief auf abgesperrten Straßen durch Posen und ließ aufgrund von Streckenprofil und -führung schnelle Zeiten erwarten. Auch hier war Link der schnellste Bamberger. Die anderen waren ebenfalls flott unterwegs und wechselten in folgender Reihenfolge auf die Laufstrecke: Scherer vor Unger, Klein und Schneider.

Der abschließende Lauf war bei über 35 Grad und einer Strecke, die komplett in der Sonne lag, eine echte Härteprobe. Umso erstaunlicher war, dass Link trotzdem die 16 Kilometer in 1:03:48 Stunden abspulte und sich als Gesamt-95. vorne platzieren konnte. Insgesamt können aber alle hochzufrieden sein, diese Hitzeschlacht erfolgreich beendet zu haben. red

Die Ergebnisse

Männer: 95. Holger Link 3:29:54 Stunden (Schwimmen 31:56 Minuten/Fahrrad 1:49:19 Stunden/Lauf 1:03:48 Stunden - 21. Platz Altersklasse), 320. Carsten Unger 4:02:30 Std. (34:42 Min./2:04:08 Std./ 1:18:24 Std. - 38. AK), 334. Bernd Scherer 4:04:44 Std. (33:38 Min./1:57:55 Std./1:28:52 Std./99. AK), 437.Uwe Klein 4:23:15, (35:18 Min./2:04:27 Std./1:34:53 Std. - 89. AK) Frauen: 49. Yvonne Schneider 4:29:44 Std. (35:34 Min./ 2:10:24 Std./1:36:36 Std. - 6. AK)