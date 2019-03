Führungswechsel beim Zimmerstutzenverein Blumenrod

Viele Vorstandsmitglieder des Zimmerstutzenvereins Blumenrod schieden nach langjährigem Dienst aus, weil sie sich bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellten. Zu ihnen gehört Oberschützenmeister Werner Scheurer, der sein Amt 1998 von Norbert Mücke übernommen hatte und somit über 20 Jahre die Belange des Vereins mit ruhiger und sicherer Hand geleitet hat. Ausgeschieden ist nach 26 Jahren auch Schatzmeister Jürgen Holland, der 1993 das Amt von Manfred Jäkel übernommen hatte. Abschied vom Vorstand nahm auch Zweiter Schützenmeister Manfred Hopf, der in den vergangenen 29 Jahren immer mindestens einen Posten im Vorstand innehatte und lange Jahre ein hervorragender Schützenwirt war. Die Ausgeschiedenen haben viele Aufgaben gemeistert: den Umbau des Schützenhauses und den Erwerb des Grundstücks vollzogen, eine eigene Bewirtung eingerichtet und organisiert, die starken Schwankungen innerhalb des Vereins gemeistert. Weiterhin haben sie den sportlichen Aufstieg ermöglicht und sind den daraus resultierenden Anforderungen gerecht geworden. Sie haben wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung des Vereins. Dem gesamten Vorstand und den Mitgliedern wurde gedankt, dass der Verein und der Name Blumenrod für eine gute Gemeinschaft und sportliche Erfolge im Schützengau Nord und Bezirk Oberfranken bekannt sind. Damit der Verein weiter geführt werden kann, musste sich ein neuer Vorstand zusammenfinden. In einer beispielhaften Eigeninitiative der jungen Mitglieder wurde diese Frage, unter Ausschluss der Ausscheider, diskutiert und alle Möglichkeiten wurden gründlich erwogen. An einem einzigen Abend konnten die offenen Posten alle besetzt werden, der Verein bekam eine neue Führung mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren; der jüngste in der Vereinsgeschichte. Adrian Lösch