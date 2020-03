Führungswechsel beim BLLV Coburg-Land

Ganz im Zeichen der Erneuerung des Vorstandes im Kreisverband Coburg-Land des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) stand die Mitgliederversammlung in Rödental. Vorsitzende Gisela Jahreiß berichtete zuerst über die laufende Schulpolitik.

Die langjährigen Warnungen des BLLV bezüglich gestiegener Schülerzahlen hätten zu keiner zufriedenstellenden Reaktion der Politik geführt. Für das nächste Schuljahr fehlten 1400 Lehrkräfte. Den Schulen würden immer mehr Aufgaben aufgebürdet - zu Lasten der bereits am Limit arbeitenden Lehrer. Seit Januar sei es wiederum zu einem Arbeitszeitkonto, einer Erhöhung der Antragsteilzeit, dem Wegfall der Freistellungsmodelle und einer Erhöhung des Antragsruhestandes gekommen. Nachhaltigere Vorschläge des BLLV wären eine Reform der Lehrerbildung und Steigerung der Attraktivität des Lehramtes an Grund- und Mittelschulen durch das Einstiegsamt mit Besoldungsstufe A13. Protestaktionen des BLLV hätten mit dem Aktionstag "Lehrermangel - So nicht!" begonnen. Weitere Aktionen würden folgen.

Gisela Jahreiß, seit 15 Jahren Vorsitzende, erklärte ihren Rücktritt. Sie versicherte, dass sich die neuen Kandidaten engagiert und ideenreich ins Jahresprogramm eingebracht hätten und weiterhin gute Arbeit leisten würden.

Jahreiß verabschiedete mit anerkennenden Worten und Geschenken Vorstandsmitglieder, die ebenfalls ihr Amt niederlegten: den Ehrenvorsitzenden Gerhard Motschmann, der zuletzt als Pensionistenbetreuer mitgearbeitet hat, Beisitzende Roselinde Demand, die gemeinsame Fahrten organisiert hat, Pressereferentin Irmgard Secker und Schriftführer Rudolf Holzheu.

Die Neuwahl des Vorstandes hatte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Max Lachner, Zweite Vorsitzende Karin Ianc, Schatzmeister Günter Fichtmüller, Geschäftsführerin Kerstin Meyer, Schriftführerin Lisa Gunreben, Pensionistenbetreuerin Gisela Jahreiß, Fachlehrkräftevertreterin Christine Wolz, Schulleitersprecher Matthias Dietz, Pressereferent Michael Lege, Kreisvorsitzende Junger BLLV Nadine Lehmann, Beisitzer Stephan Krauß, Rechnungsprüfer Caroline Völler und Rudolf Holzheu.

An der BLLV-Bezirksdelegiertenversammlung im Mai in Hof nehmen vom Kreisverband Coburg-Land Karin Ianc, Lisa Gunreben, Nadine Neißendorfer und Rudolf Holzheu teil. red