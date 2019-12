Führungswechsel bei der Feuerwehr Röbersdorf

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiweilligen Feuerwehr Röbersdorf standen Neuwahlen im Mittelpunkt. Erster Vorsitzender Andreas Dittrich ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Neben Weihnachtsmarkt, Winterwanderung, Schafkopfrennen und Partnerschaftsabend mit der FF Altenberge blickte er auch auf das erfolgreiche Straßenfest zurück. Zum Schluss erklärte er, bei den Neuwahlen nicht noch einmal anzutreten.

Im Anschluss folgte die Ernennung des Kameraden Josef Lieberth zum Ehrenmitglied. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Jugendwart Andreas Dietz berichtete über insgesamt 290 Stunden Jugendarbeit mit den zehn Angehörigen der Jugendfeuerwehr, die zusammen mit der FF Erlach organisiert wird.

Sogar von 24 Mitgliedern konnte die Kinderfeuerwehrbeauftragte Petra Lieberth berichten, die ebenso von einem sehr ereignisreichen abgelaufenen Jahr berichtete.

Der Bericht von Kommandant Tobias Schmaus umfasste alle Übungen und Einsätze der insgesamt 62 Mann/Frau umfassenden Aktiven Wehr. Insgesamt 2098 Stunden wurden dabei in Ausbildung und Übungen absolviert. Zu 34 Einsätzen wurde die Wehr alarmiert, von schweren Brandeinsätzen bis hin zu zahlreichen technischen Hilfeleistungseinsätzen. Im Zentrum des vergangen Jahres stand die Anschaffung des neuen Fahrzeugs TSF-Logistik. Insbesondere die sehr gute Zusammenarbeit in den Übungen wie auch den Einsätzen mit der FF Erlach hob Schmaus hervor und erinnerte auch nochmals an den vor kurzem verstorbenen Erlacher Kommandanten Johannes Fasching.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Erster Vorsitzender: Mario Eichenseer; Zweiter Vorsitzender: Christian Weiß; Schriftführer: Andreas Dietz; Kassier: Jens Johnson.

Weitere Ausschussmitglieder sind Andreas Dittrich, Stefan Dotterweich, Christian Lieberth, Lucas Kröppel, Tobias Lunz und Fabian Rittmaier.

Marktgemeinderat Markus Zillig und der Erlacher Kommandant Thomas Arnold bedankten sich für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit, bevor schließlich der neugewählte Erste Vorsitzende Mario Eichenseer mit ein paar persönlichen Worten die Veranstaltung schloss. red