Führungsmannschaft stark verjüngt

Die Mitglieder der Weismainer Blasmusik haben die Verantwortung in jüngere Hände gelegt. Mit Jörg Daschner und Bianka Bähr übernahmen zwei aktive Musiker die Führung des Vereins.

Der scheidende Vorsitzende Norbert Müller berichtete von einem sehr arbeitsreichen Jahr, in dem man wieder alle kirchlichen und weltlichen Feiern in der Stadt mitgestaltet habe.

Ohne die vereinseigenen Veranstaltungen wie das Frühjahrskonzert, die Kirchweih im Kastenhof, die Martini-Gans-Verlosung und das Adventskonzert wäre es um die Finanzen schlecht bestellt. Im gesellschaftlichen Bereich erwähnte der Vorsitzende eine Vier-Tage- Fahrt in den Norden, einen Besuch der Naturbühne Trebgast, die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft der Schützen und eine Familienwanderung.



48 Auftritte, 48 Aktive

Musikalisch, so Müller, seien die Teilnahme am Schulfest der Grundschule, das Schützenfest, die Schwedenprozession, das Erntedankfest sowie die Mitwirkung am ökumenischen Gottesdienst am Reformationstag und am Main-Jura Bierfest in Altenkunstadt die Höhepunkte gewesen.

Insgesamt habe man 48 Auftritte absolviert. Den Mitgliederstand bezifferte er auf 390, davon seien 43 Aktive. Die Ausbildung in einer Bläserklasse sei sehr gut angelaufen. Am Schluss ging Norbert Müller noch kurz auf die Situation in der Weismainer Blasmusik ein: "Wir sind wie eine Familie, wir sehen uns regelmäßig und kennen uns gut. Damit die Harmonie stimmt, muss jeder seinen Beitrag leisten."

Gegen die notwendig gewordene Satzungsänderung sowie den Kassenbericht gab es keinerlei Einwände.

Bürgermeister Udo Dauer lobte die Blasmusik für ihre kulturelle Arbeit in der Jurastadt. "Ohne Euch wäre Weismain nicht denkbar", machte er die Wichtigkeit der Kapelle deutlich.

Kreisvorsitzender Horst Sünkel freute sich über die gute Nachwuchsentwicklung. Auch freute er sich über die Beteiligung Weismainer Musiker im Kreisorchester.

Die erste Amtshandlung der beiden neuen Vorsitzenden war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Roland Dietz