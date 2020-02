Führungskompetenzen erwerben

Seit zehn Jahren bietet die Akademie Heiligenfeld in Bad Kissingen Führungskräften die Fortbildung "Leadership in Gesundheitseinrichtungen" zum Erwerb von Führungskompetenzen an. Mehr als 150 Personen qualifizierten sich seitdem in den Bereichen Selbstführung, Mitarbeiterführung, Führung einer Gesundheitseinrichtung sowie Führen im Gesundheitswesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Heiligenfeld Kliniken. Neben betriebswirtschaftlichen Kenntnissen liege der Schwerpunkt in der Entwicklung einer eigenen Führungsidentität sowie der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterführung. Daneben erhielten die Teilnehmer einen Einblick in das Heiligenfelder Unternehmenskonzept, das mehrfach ausgezeichnet worden ist.

"Die Fortbildung unterstützt die Exzellenz-Entwicklung jedes einzelnen", sagt Anita Schmitt, Leiterin der Akademie Heiligenfeld, über die Fortbildung. Coaching von Führungssituationen, die Erarbeitung eines persönlichen Führungskonzeptes sowie Peer Groups bereicherten die Fortbildung und würden nachhaltig helfen, die jeweilige Führungsaufgabe bewusst, aktiv und erfolgreich zu gestalten.

Praktisch anwendbar

Als besonders positiv hätten die Teilnehmer der vergangenen zehn Kurse die Aktualität und praktische Relevanz gesehen. Auch loben sie den hohen Erkenntnisgewinn ebenso wie die gute Stimmung während der Fortbildung. Ärzte, leitende Mitarbeiter oder Pflegedienstleitungen zählten ebenso wie Mitarbeiter in höheren Verwaltungspositionen zur Zielgruppe der Fortbildung. Als Vorteil sähen die Teilnehmer auch die Kürze und Tiefe der Ausbildung mit nur drei Modulen und einem Abschluss nach sechs Monaten.

"Wir konnten uns als Führungskräfte gemeinsam in unserer Rolle reflektieren. Ich nehme für meinen Alltag ein anderes, ein erweitertes Führungsverständnis mit, an das ich mich selbst immer wieder erinnere und ausprobiere", sagt Teilnehmerin Heidi Wurm.

Der nächste Kurs startet am 19. März. Weitere Informationen unter www.akademie-heiligenfeld.de . red