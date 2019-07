Die Stadt bietet Führungen mit Überraschungen an, spannend für Einheimische und Gäste. Dabei kann ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Am Donnerstag, 4. Juli, steht der Michelsberg im Mittelpunkt. Teilnehmer spüren die besondere Ausstrahlung des Platzes, schauen in die Kapelle und erfahren viel über die Ursprünge Münnerstadts. Treffpunkt: 18.30 Uhr am Parkplatz Teufelsboden. sek