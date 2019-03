Führungen in drei Sprachen

Bei der Jahreshauptversammlung der Herzo-Gästeführer wurde der Vorstand für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Die Erste Vorsitzende bleibt Anna Cornelia Scharboch, der Zweite Vorsitzende Dieter Hagen. Als Schatzmeister fungiert weiterhin Klaus Süss und Schriftführerin ist Ottilie Sachs.

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählten auch Führungen in Englisch und die Einweihung des Nürnberger-Tor-Platzes als dem neuen Startplatz. Vielen Gästen und Touristen wurde "unser schönes Herzogenaurach gezeigt", berichteten die Vorsitzenden. So sind 2018 etwa 100 Führungen durchgeführt worden, entweder vermittelt vom Stadtmarketing oder auch von privat.

Die Interessengemeinschaft der Herzo-Gästeführer zeigt sich mit der Entwicklung der Netzwerke und des produktiven Miteinanders innerhalb der Gruppe sehr zufrieden. Neben den Basisrouten gibt es nun auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung zwei Produkte, Incentive-Touren für Multiplikatoren oder Einkaufsspaziergänge, bei denen Kunden und Händler in Dialog treten können.

Alle Führungen werden in Deutsch, Englisch und Italienisch angeboten.

Zu den Einkaufsspaziergängen mit den Gästeführerinnen Monika Beck und Ottilie Sachs ist eine Broschüre im Touristenbüro in der Hauptstraße erhältlich. Anmeldungen werden per E-Mail an stadtmarketing@herzogenaurach.de erbeten. red