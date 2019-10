Staatsbad Brückenau vor 18 Stunden

Führungen im Schlosspark

Für Interessierte finden am Dienstag, 8. Oktober und am Dienstag, 22. Oktober, Führungen im Schlosspark im Staatsbad Bad Brückenau statt. Die Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr an der Wandelhalle. sek