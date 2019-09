Führungen im Schloss und in der Eremitage

Am kommenden Wochenende werden folgende Führungen angeboten:

Neues Schloss, Bayreuth: (Ludwigstraße 21) Sonntag, 8. September, um 14.30 Uhr "Verborgene Räume, versteckte Treppen und Tapetentüren" - Ein Blick hinter die Kulissen des Neuen Schlosses. Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre haben freiern Eintritt (inkl. Führung) Treffpunkt: Neues Schloss, Museumskasse Anmeldung erwünscht unter 0921/75969-2.

Park Eremitage - Älterer Wasserturm:

Sonntag, 8. September, Tag des offenen Denkmals - Zutritt erlaubt: Ein Blick in den historischen Wasserturm Prachtvolle Wasserspiele, künstliche Ruinen, Grotten und imposante Wasseranlagen erwarten die Besucher der Eremitage. Am Tag des offenen Denkmals erfahren Sie, wie die Wasserspiele ohne Strom und Pumpen mittels der originalen barocken Technik funktionieren und dürfen einen Blick in einen der für gewöhnlich verschlossenen Wassertürme werfen. Einlasszeiten am Älteren Wasserturm (bei der Gaststätte Eremitage): 14.30 Uhr, 15 Uhr und 15.30 Uhr. Die Kurzführung dauert circa 20 Minuten. Anmeldung an der Museumskasse des Alten Schlosses Eremitage erforderlich unter 0921/75969-37. Der Eintritt inklusive Führung ist frei, dieTeilnehmerzahl begrenzt. red