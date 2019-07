Führungen im Rahmen des Festjahrs

Im Anschluss an die Vortragsreihe der vergangenen Monate lädt die Bayerische Schlösserverwaltung im Juli im Rahmen des Jubiläumsprogramms "200 Jahre Albert und Victoria von Coburg" zu verschiedenen Expertenführungen ein. So findet eine Kostümführung am Samstag, 6. Juli, zum Thema "Gesundheit, Brauchbarkeit, Tugend: Zur Erziehung der Prinzen Ernst und Albert" statt. Im Festjahr "200 Jahre Prinz Albert" blickt die Bayerische Schlösserverwaltung zurück auf die Kindheit und Jugend von Prinz Albert in Schloss Rosenau. Und wer könnte darüber mehr wissen und erzählen als Johann Christoph Florschütz? Dietmar Apel präsentiert den Besuchern sowohl in der Rolle des langjährigen Prinzenerziehers J. C. Florschütz (1794 - 1882) als auch von unserer Gegenwart aus im Blick zurück spannende Orte und Geschichten aus Alberts Lebens, unter anderem das normalerweise nicht öffentlich zugängliche Dachgeschoss der Rosenau, in dem Albert, sein Bruder Ernst und "Herr Rath" Florschütz zusammen wohnten. Los geht es um 15 Uhr an der Kasse von Schloss Rosenau. Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 09563/3084-10 (Dienstag bis Sonntag). red