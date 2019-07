Führungen im Rahmen des Festjahrs

Im Anschluss an die Vortragsreihe der vergangenen Monate lädt die Bayerische Schlösserverwaltung im Juli im Rahmen des Jubiläumsprogramms "200 Jahre Albert und Victoria von Coburg" zu verschiedenen Expertenführungen ein. Donnerstag, 4. Juli: "Ein Schloss ist auch nur ein großes Haus - Maßnahmen des Bauunterhalts an Prinz Alberts Familiensitz"; Jürgen Bauer, Architekt, und Matthias Wagner, Architektur, führen durch das Schloss Ehrenburg. Im Rahmen dieser Führung werden unterschiedlichste Maßnahmen des Bauunterhalts an Schloss Ehrenburg vorgestellt. Beim Rundgang um und durch das Schloss erhalten die Besucher über die Vorstellung konkreter baulicher und restauratorischer Einzelmaßnahmen hinaus auch Einblick in das breite Aufgabenspektrum der überregional tätigen Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung und deren Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vor Ort. Los geht es um 18 Uhr, Schloss Ehrenburg, Kasse. Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung erforderlich. red