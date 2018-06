Führungen im Naturgarten

"Hortus Aphrodite" bietet in Aura Führungen durch den 3-Zonen-Naturgarten an. An folgenden Tagen können diesen Besucher besichtigen: 23. Juni, 21. Juli, 18. August und 8. September, jeweils um 15 Uhr.Eine telefonische Anmeldung ist erwünscht, Tel.: 09704/6033987. "Horuts Aphrodite" wurde wegen seiner grundsätzlich anderen Philosophie der Gartengestaltung hinsichtlich Unterstützung der Artenvielfalt in die Veranstaltung "Offene Gartentür" am Sonntag, 24. Juni, vom Landratsamt aufgenommen. Die Führungen sollen ergänzend die Entwicklung eines Naturgartens zeigen. sek