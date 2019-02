Führungen für Genießer und Bierliebhaber

Im Februar bietet die Tourist-Information der Stadt Forchheim zwei Gästeführungen an. Die erste Führung am Mittwoch, 6. Februar, ist eine kulinarische Bierverkostung. Auf dem Programm stehen unter anderem die Verkostung von vier Forchheimer Bieren sowie Informationen zur Biergeschichte und -herstellung. Treffpunkt ist um 19 Uhr am "Parkcafé" in der Spitalstraße. Die zweite Veranstaltung ist eine "Genießertour". Drei Lokale verwöhnen die Besucher mit fränkischen Spezialitäten, garniert mit einem Schuss Kultur. Treffpunkt am Samstag, 9. Februar, ist um 10.30 Uhr an der Tourist-Info. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kapellenstraße 16 (Kaiserpfalz), Telefon 09191/714-338, E-Mail tourist@forchheim.de. red