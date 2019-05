Führungen, Feiern und Felsengarten

Das Tourismusbüro Pottenstein lädt für die kommenden Tage zu folgenden Veranstaltungen ein: Mittwoch, 1. Mai, 10 Uhr Maifest der Feuerwehren Pottenstein und Kühlenfels am Bürgerhaus in Pottenstein; 17 Uhr Biervortrag mit Umtrunk im Pottensteiner Urbräu. Freitag, 3. Mai, um 14 Uhr Wanderung durch den Felsengarten Klumpertal, Treffpunkt am Wanderparkplatz oberhalb der Schüttersmühle, Teilnahme kostenlos, Dauer circa zwei Stunden; 17 Uhr Biervortrag mit Umtrunk im Pottensteiner Urbräu; 20.30 Uhr Nachtwächterführung durch die Altstadt, Anmeldung unter Telefon 01575/ 2713310. Samstag/Sonntag, 4./5. Mai, Kirchweih in Regenthal. Samstag, 4. Mai, um 16 Uhr kulinarische "BierStadtVerFührung" durch Pottenstein, Anmeldung im Tourismusbüro unter Telefon 09243/70841; ab 21 Uhr Gruselführung durch Pottenstein, Anmeldung unter Telefon 01575/2713310. Sonntag, 5. Mai, ab 10.30 Uhr Konzert des Saxophonensembles "Saxn Die" im Kurpark. Bis zum 5. Mai finden auch die Pottensteiner Gesundheitstage statt. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.pottenstein.de. red