Führungen beginnen

Das Tourismusbüro Pottenstein bietet ab dem Pfingstwochenende wieder diverse Veranstaltungen für Gäste an. Den Auftakt bildet eine Führung mit dem Scharfrichter durch Pottenstein am Samstag, 30. Mai, um 10.30 Uhr.

Am Sonntag, 1. Juni, gibt es um 11 Uhr eine historische Stadtführung. Zu einer geführten Wanderung mit Wanderführer Hans Brendel lädt das Tourismusbüro am Donnerstag, 4. Juni, ab 14 Uhr ein. Die Gehzeit beträgt etwa drei Stunden. Die nächste Runde mit dem Pottensteiner Nachtwächter gibt es am Freitag, 5. Juni, um 21.30 Uhr. Am Sonntag, 7. Juni, findet ab 10.30 Uhr eine Führung mit dem Scharfrichter statt und ab 14 Uhr startet eine geführte Wanderung unter dem Motto "Über Berg und Tal für einen guten Zweck".

Treffpunkt sämtlicher Führungen ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich, Telefon 09243/70841, E-Mail info@pottenstein.de. Weitere Informationen gibt es unter www.pottenstein.de. red