Führungen auf der Plassenburg

Am Wochenende bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage zwei öffentliche Sonderführungen auf der Plassenburg an: Samstag, 17. August, 14.15 Uhr: "Kanonen, Krieg und Kasematten - Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg"; festes Schuhwerk ist erforderlich, in den Kasematten herrschen kühle Temperaturen. Bei Regen und Sturm kann die Führung nicht durchgeführt werden. Tickets sind an der Museumskasse auf der Plassenburg erhältlich. Sonntag, 18. August, 14.15 Uhr: "So schnell schießen die Preußen nicht - oder etwa doch ...?" - eine Führung für Familien mit Kindern ab zehn Jahren im Armeemuseum Friedrich der Große. Anmeldung von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 09221/8220-12. red