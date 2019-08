Führungen auf der Plassenburg

Zwei Sonderführungen werden am Wochenende auf der Plassenburg angeboten. Am morgigen Samstag um 14.15 Uhr findet unter dem bekannten Motto "Kanonen, Krieg und Kasematten" ein Rundgang durch die Festungswerke statt. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind empfehlenswert, da in den Kasematten kühle Temperaturen herrschen. Bei Regen und Sturm kann die Führung nicht durchgeführt werden.

Am Sonntag, 11. August, um 14.15 Uhr steht dann bei schönem Wetter eine Turmwächterführung auf dem Programm. Die Teilnehmer können den Wachturm der Plassenburg besteigen und erhalten interessante Einblicke in das Leben und die Aufgaben eines Türmers.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09221/8220-12 nötig. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es an der Museumskasse im Schönen Hof. red