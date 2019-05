Führungen auf der Burg

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth -Eremitage bietet am Wochenende zwei Sonderführungen auf der Plassenburg an. Am morgigen Samstag um 14.15 Uhr findet unter dem Motto "Kanonen, Krieg und Kasematten" ein Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg statt. Am Sonntag, 5. Mai, um 14.15 Uhr wird dann von Problemen mit dem Wasser auf dem Kulmbacher Wahrzeichen berichtet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Treffpunkt ist am Brunnen im Schönen Hof. red