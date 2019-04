Führungen am Wochenende

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am kommenden Wochenende folgende Sonderführungen an: ? Neues Schloss, Bayreuth Samstag, 6. April, 15 Uhr: "Wilhelmines Welt entdecken" - interaktive Schlossführung für Familien. Zu entdecken gibt es die Gemächer des Schlosses, die Teilnehmer hören Geschichten, lösen Aufgaben und erleben die barocke Welt der Wilhelmine. Die Führung ist geeignet für Familien mit Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren. Treffpunkt ist die Museumskasse am Neuen Schloss. Anmeldung unter Telefon 0921/75969 -21. Sonntag, 7. April, 14.30 Uhr: Ein Blick hinter die Kulissen des Neuen Schlosses: "Verborgene Räume, versteckte Treppen und Tapetentüren". Treffpunkt an der Museumskasse. Anmeldung täglich von 9 bis 18 Uhr unter Telefon 0921/75969-21. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. ? Plassenburg, Kulmbach Sonntag, 7. April, 14.15 Uhr: "Die Plassenburg und der Dreißigjährige Krieg" - Führung zur gleichnamigen kleinen Sonderausstellung in den Markgrafenzimmern. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

Tickets gibt es an der Museumkasse auf der Plassenburg; Treffpunkt zur Führung ist am Eingang des Armeemuseums Friedrich der Große. red