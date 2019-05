Gäste und Besucher wandeln am Samstag, 4. Mai, auf den Spuren von Friedrich von Gärtner und Max Littmann. Die 90-minütige Führung "Weltbadarchitekten in Bad Kissingen" gibt Einblicke in die Werke der beiden Baumeister, die bis heute das Stadtbild prägen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau.

Die Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" startet am Sonntag, 5. Mai, um 21 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de . sek