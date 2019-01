Führung zur Theatergeschichte

In der öffentlichen Führung durch die Ausstellung "Was für ein Theater! 300 Jahre Markgrafentheater in Erlangen" am Sonntag, 27. Januar, im Stadtmuseum, widmet sich Theaterwissenschaftlerin Silvia Buhr insbesondere den Theaterzetteln und Theaterplakaten in der Ausstellung. Sie zeichnet den Wandel der Werbung ums Publikum nach, welchen das Theater seit dem 18. Jahrhundert durchlaufen hat. Die Auszeichnung der Premierenplakat-Serie des Theaters Erlangen mit dem German Design Award 2018 unterstreicht die Notwendigkeit der Plakatgestaltung als "Handschrift" einer solchen Institution. Die Führung beginnt um 11 Uhr. Eine Gebühr wird erhoben. red