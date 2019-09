Rodenbach 04.09.2019

Führung zum Tag des Geotops

Zum "Tag des Geotops 2019" findet am Freitag, 22. September, eine geologische Führung am Simmelsberg statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz beim Gasthof Simmelsberghütte in Gersfeld-Rodenbach. ...