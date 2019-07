"Vulkane und Vulkanismus" ist das Thema bei einer geologischen Führung zum Geotop Gebirgsstein am Sonntag, 21. Juli, die vom Biosphärenreservat Bayerische Rhön veranstaltet wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz des Biosphärenzentrums Rhön in Oberbach. Anmeldungen unter Tel. 0175/331 42 86 oder 09749/912 20. sek