Führung zu Kräutern und Wildfrüchten

Es ist Erntezeit! Die Natur bietet jetzt eine Fülle von köstlichen Früchten. Nach dem Kennenlernen und Sammeln der gehaltvollen "Wilden" bei einem Spaziergang im Rahmen von Bayern-Tour-Natur werden diese zu kulinarischen Köstlichkeiten verarbeitet. Den selbst "angesetzten Likör" und "fränkischen Balsamico- Essig" nehmen die Teilnehmer für ihren Wintervorrat mit nach Hause. Treffpunkt am Sonntag, 22. September, ist um 14 Uhr in Weiher bei Pommersfelden. Eine Anmeldung ist erbeten bei Karin Seubert unter Telefon 09548/8024 oder per E-Mail an karin.seubert11@googlemail.com. red