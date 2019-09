Führung zu den Waldteichen

Der Bund Naturschutz (BN) bietet am Sonntag, 29. September, eine naturkundliche Wanderung zu den Waldteichen im Neuwirtshäuser Forst an. Dr. Tobias Gerlach vom Biosphärenreservat Rhön und Förster Arnulf Schöberl führen zu idyllischen Teichen, die Lebensraum für Amphibien und Nahrungsquelle für den Schwarzstorch und noch viele mehr sind. Dr. Gerlach geht auf die Ergebnisse und Methoden des Monitoring im Staatswald ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an der B27, Parkplatz Rettungstreffpunkt KG 1007 zwischen Untergeiersnest und Neuwirtshaus. sek