Führung zu den Liebeskräutern

Die Teilnehmer einer Kräuterführung (im Rahmen von Bayern-Tour Natur) werden spannende Geschichten und Erzählungen um die Liebeskräuter erfahren. Sie dürfen am Mittwoch, 29. Mai, in das Paradies der Liebeskräuter eintauchen und die liebliche Atmosphäre am Neuhauser Schloss mit Liebestrunk und vielen Liebeskräuter-Köstlichkeiten genießen. Sehr gerne können sie auch den Partner mitbringen, um gemeinsam Herzensenergie aufzutanken und ein paar schöne Stunden zu genießen. Anmeldungen sind erbeten bis drei Tage vor Veranstaltung bei Kräuterpädagogin Irene Prell, Adelsdorfer Straße 6, Adelsdorf/Neuhaus, Telefon 09195/7787, E-Mail: i.prell@t-online.de. Treffpunkt ist beim Brunnen in der Schlossstraße in Neuhaus. Eine Aufwandsentschädigung wird vor Ort eingesammelt. red