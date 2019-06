Der Bund Naturschutz bietet am Samstag, 29. Juni, eine naturkundliche Wanderung unter dem Motto "Heilpflanzen unserer Heimat: Mythen, Volksheilkunde und schulmedizinische Anwendung" an. Apotheker Dr. Sebastian Hose berichtet Wissenswertes zu den Heilpflanzen der Heimat und zeigt die Schätze der Natur vor Ort. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz am Feuerwehrhaus am Ortseingang von Feuerthal. sek