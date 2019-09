Führung zu den Farben der Natur

Im Rahmen von Bayern-Tour-Natur bietet die Kräuterpädagogin Irene Prell eine Wildkräuterführung mit dem Thema "Wildkräuterfest der Farbenvielfalt" an - ein Kräuterfest der Farbenvielfalt mit dem Naturerlebnis Landart (Landart ist eine Kunst in und mit der Natur). Die Natur zeigt zurzeit den Rausch ihrer bunten Farben. Die Teilnehmer werden viel über die bunte Kräuterenergie und die Verwendung der Kräuter erfahren und auch bunte Kräuter-Köstlichkeiten genießen. Anmeldung unter Telefon 09195/7787 oder via E-Mail an i.prell@t-online.de. Treffpunkt am Donnerstag, 26. September, ist um 17 Uhr beim Brunnen in der Schlossstraße in Neuhaus. Eine Aufwandsentschädigung wird vor Ort eingesammelt. red