Führung zu "Augsburger Bekenntnis"

Eine Sonderführung zum Gedenktag an das "Augsburger Bekenntnis" findet am Montag, 25. Juni, 15 Uhr, in den Kunstsammlungen der Veste statt (Treffpunkt 1. Burghof, Eingang Fürstenbau/Museumskasse). Während des Reichstags zu Augsburg 1530 wurde am 25. Juni von Johann Kurfürst zu Sachsen und anderen Reichsfürsten sowie freien Reichsstädten die Confessio Augustana als Bekenntnis des einen Glaubens unterzeichnet. Martin Luther hielt sich zu dieser Zeit auf der Veste auf. Wie er auf der Burg lebte, ist Gegenstand der Führung von Pfarrer Rainer Axmann. Anmeldung per E-Mail: info@ebw-coburg.de.