Führung: Wildfruchtige Genüsse und Küsse

Zu einer Wildkräuterführung der besonderen Art lädt das Generationenzentrum ein: Eine Kräuterpädagogin wird Wissenswertes über die Wirkung der Herbstkräuter und Herbstfrüchte für die Gesundheit und über die Farbenvielfalt der Wildkräuter erzählen. Am Dienstag, 17. September, um 9.30 Uhr wird am Schloss in Neuhaus gestartet. Während der Wildkräuterführung gibt es viele kleine Kostproben. Abfahrt ist um 8.45 Uhr am "Generationenzentrum" in der Erlanger Straße 16 in Herzogenaurach. Verbindliche Anmeldungen sind bis Montag, 9. September, erwünscht und sind im Generationenzentrum unter Telefon 09132/734-170 möglich. red