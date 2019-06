Führung: Unterwegs mit dem Henker

Am Samstag, 22. Juni, findet ab 10.30 Uhr eine Scharfrichterführung statt, bei der man das Scharfrichtermuseum und das Felsenstädtchen Pottenstein (Kreis Bayreuth) bei einer informativen Stadtführung kennenlernen kann. Bei dieser Führung taucht man in eines der düstersten Kapitel der Rechtsprechung des Mittelalters und der frühen Neuzeit ein. Zum Abschluss der Stadtführung gibt es optional dazu die "Henkersmahlzeit". Die Tour dauert einschließlich der "Henkersmahlzeit" etwa zweieinhalb Stunden, ohne Mahlzeit etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist das Tourismusbüro/Rathaus in Pottenstein. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter Telefon 0157/52713310 oder per E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. red