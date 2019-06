Führung, Sommerfest, Naschereien

Im Obstlehrgarten des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege sind im Sommer wieder einige Veranstaltungen für Gartenliebhaber geplant. Am Montag, 24. Juni, findet um 18 Uhr eine Abendführung durch den Lehrgarten statt. Thomas Neder wird hierbei fachkundig durch die Anlage führen und über das reichhaltige Obstsortiment unter dem Thema "Obstanbau für kleine Hausgärten" informieren.

"Garten, Kunst und Musik" gibt es anlässlich des Sommerfestes am Samstag, 27. Juli. Der Garten ist ab 14.30 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen: um 15 Uhr Eröffnung; um 15.15 Uhr Fachführung; um 18 Uhr Eröffnung der Fotoausstellung "Franken - Land und Leute - im Gestern und Heute" von Robert Büchner im Foyer des Landratsamtes; um 19.30 Uhr musikalische Delikatessen des Ensembles Gazpacho im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird gesponsert von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Herbstliche Naschereien werden am Donnerstag, 26. September, ab 17 Uhr am Lehrgarten aufgetischt und besprochen. Es darf hierbei natürlich wieder genascht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. red