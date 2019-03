Führung in die Vergangenheit

Kleinwenkheim ist Ziel der nächsten Tour im Rahmen der Reihe "oh! wie schön ist Münnerstadt" am Donnerstag, 14. März. Ortsreferent Ralf Verholen gibt dabei einen Einblick in Vergangenheit und Gegenwart des Stadtteils. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Kleinwenkheimer Bushaltestelle. Interessierte aus Münnerstadt treffen sich um 18 Uhr am Marktplatz der Stadt zur Bildung von Fahrgemeinschaften. sek