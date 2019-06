Egloffstein 24.06.2019

Führung in den Felsenkellern

Die Tourist-Info Egloffstein bietet am Samstag, 29. Juni, um 10 Uhr eine Führung unter dem Motto "Eintauchen in die Unterwelt" an. Treffpunkt der Führung durch die Felsenkeller von Egloffstein ist der...