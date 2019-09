Knetzgau vor 16 Stunden

Volkshochschule

Führung im Zentrum für Atemschutz

Die Volkshochschule im Landkreis Haßberge bietet am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr eine Führung im Atemschutzzentrum in Knetzgau an. Heutzutage gibt es kaum noch Brandeinsätze, die ohne Atemschutz...