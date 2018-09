Führung im Steinbruch Rimlasgrund

Als Eröffnungsveranstaltung des bundesweit durchgeführten "Tags des Geotops" laden der Geopark Bayern-Böhmen und die Hartsteinwerke Schicker am Donnerstag, 13. September, zu einer gemeinsamen Führung durch den Diabas-Steinbruch im Rimlasgrund in Bad Berneck ein. Neben Einblicken in die Betriebstechnik mit Betriebsleiter Otto Kreil wartet eine Schausprengung auf die Teilnehmer. Geoparkranger Joachim Nedvidek erläutert die erdgeschichtlichen Hintergründe des Vulkankomplexes. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Verwaltungsgebäude, die Exkursion dauert rund fünf Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Geschäftsstelle des Geoparks, Telefon 09602/9398166. Weitere Infos im Internet unter www.geopark-bayern.de. red