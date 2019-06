Eine geführte Wanderung durch das Schwarze Moor findet am Sonntag, 30. Juni, statt. Die Tour führt über den Holzbohlensteg. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Steinernen Torbogen am Schwarzen Moor. Weitere Informationen gibt es im Biosphärenzentrum Haus der Langen Rhön in Oberelsbach unter Tel. 09774/910 260, oder auch per E-Mail unter info@nbr-rhoen.de. sek