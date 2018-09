Führung im Schloss Oberschwappach

Am Sonntag, 9. September, findet am Tag des Offenen Denkmals im Schloss Oberschwappach (Gemeinde Knetzgau), Schlossstraße 6, eine Führung durch die aktuelle Herbstausstellung "Imago" statt. Ab 14 Uhr erläutert Egon Stumpf von der Galerie im Saal gemeinsam mit dem Nürnberger Künstler Norbert Nolte die Werke. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Besucher frei. Die Ausstellung kann noch bis zum 21. Oktober sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden, oder nach telefonischer Vereinbarung (Rufnummer 09527/810501). red