Führung im Opernhaus

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Samstag, 9. November, um 9 Uhr einen Besuch des Opernhauses mit anschließender Themenführung "Ein Blick hinter die Kulissen" an. Treffpunkt ist an der Museumskasse des Opernhauses. Anmeldung telefonisch unter 0921/75969-22. red