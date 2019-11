Führung im Heimatmuseum

Das Heimat- und Vorgeschichtsmuseum in Poppenlauer ist am Sonntag, 10. November, geöffnet. Bei der Führung an diesem Tag geht es auf eine lebendige Zeitreise bis zurück in die Steinzeit. Geöffnet ist das Museum immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr. sek