Führung im Friedhof

Das Garten- und Friedhofsamt der Stadt Bamberg lädt am kommenden Samstag, 21. April, alle interessierten Bürger wieder zu einer Führung durch den Hauptfriedhof ein. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Haupteingang vor dem Verwaltungsgebäude des Friedhofsamtes in der Hallstadter Straße 28. Die kostenlose Führung dauert etwa ein bis eineinhalb Stunden, heißt es in der Mitteilung des Amtes. Bei dem Rundgang werden unter anderem die Gräber und Gruften von berühmten Bambergern besucht sowie verschiedene Grabarten vorgestellt. red